Drone sopra l’inferno: le immagini dall’alto raccontano la devastazione degli incendi in Valsesia. VIDEO

Le immagini riprese da un drone nell’alta Valsesia mostrano dall’alto la drammatica estensione degli incendi boschivi che da oltre una settimana stanno interessando il territorio. Le riprese, effettuate nelle ultime ore da DroneAdventures, documentano vaste aree annerite dal fuoco e colonne di fumo che continuano a salire dalle montagne. Oggi, mercoledì 8 luglio, vigili del fuoco, volontari Aib e tutte le forze impegnate sul campo sono tornati a combattere contro le fiamme.

Il video offre una prospettiva impressionante sulla portata dell’emergenza, rendendo evidente quanto sia complesso intervenire in aree montane impervie e continuamente condizionate dal vento. Le immagini testimoniano anche il grande lavoro svolto nei giorni scorsi per contenere i fronti più pericolosi, che restano comunque in continua evoluzione.

Quattro fronti ancora aperti, massima attenzione a Cravagliana e Cervatto-Fobello

Intanto il punto della situazione diffuso nella serata di ieri dai vigili del fuoco conferma che gli incendi interessano quattro distinti fronti. Le fiamme coinvolgono l’alpe Seccio nel territorio di Boccioleto, l’alpe La Res nel comune di Varallo, l’area di Cravagliana e la zona tra Cervatto e Fobello, nei pressi del santuario della Madonna del Balmone. Proprio questi ultimi due incendi sono quelli che destano le maggiori preoccupazioni.

Le operazioni sono coordinate dal comandante dei vigili del fuoco di Vercelli, Leonardo Giuseppe Giannace, con il supporto di quattro Dos (direttori operativi dello spegnimento), delle squadre di terra dei vigili del fuoco, dei volontari dell’Aib regionale e dei carabinieri forestali della sede di Varallo. Il vento continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alle operazioni, modificando rapidamente il comportamento delle fiamme.

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Un imponente dispiegamento di uomini e mezzi

Dal 6 luglio è operativo in località Piano delle Fate un posto di comando avanzato, dal quale vengono coordinate tutte le attività di spegnimento. Ogni giorno il Comando dei vigili del fuoco di Vercelli garantisce inoltre la presenza di un funzionario con il ruolo di direttore tecnico del soccorso. Nella giornata di ieri il compito è stato svolto dall’ingegner Alberto Cilia. Qui sotto, un video che testimonia il lavoro a terra e dall’alto degli operatori.

Il posto di comando avanzato mantiene un collegamento costante con la sala operativa del Comando di Vercelli e con quella della Direzione regionale, dove è attiva anche la sala operativa unificata che coordina gli incendi boschivi in diverse province piemontesi, tra cui Torino, Biella e Verbania. Fondamentale anche il lavoro svolto dall’alto: tre Canadair giunti da fuori regione e l’elicottero regionale hanno effettuato per tutta la giornata decine di lanci d’acqua sulle aree più critiche, sostenendo il lavoro delle squadre impegnate a terra.

L’obiettivo della giornata odierna è consolidare i risultati ottenuti nei giorni scorsi e impedire che il vento favorisca nuove riprese delle fiamme. La battaglia contro gli incendi, però, è tutt’altro che conclusa.

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