Tragico schianto sull’A26: muore una donna di 64 anni dopo l’impatto con un pullman

Una donna di 64 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio, in un grave incidente avvenuto sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gravellona Toce e Baveno. Coinvolti nello schianto un’automobile e un pullman. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

La vittima è stata soccorsa in condizioni gravissime dal personale del 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale “Castelli” di Verbania. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

I soccorsi e gli accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e gli agenti della polizia stradale di Romagnano, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause dello scontro e verificare l’esatta successione dei fatti che hanno portato al violento impatto tra i due mezzi.

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Traffico rallentato per ore

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’A26. Fin dalle prime fasi dei soccorsi si sono formate lunghe code nel tratto interessato, con rallentamenti che hanno coinvolto numerosi automobilisti in viaggio verso il Verbano.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno imposto limitazioni alla circolazione. Intorno alle 17 il traffico è ripreso, ma soltanto su una corsia, con disagi che sono proseguiti fino al completo ripristino delle normali condizioni di viabilità. Lo riporta il Corriere di Novara.

Foto redazione

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