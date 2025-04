Vercellese in lutto per un giovane padre morto a soli 40 anni. Marco era un apprezzato musicista, è stato stroncato da un malore improvviso.

Una notizia che ha scosso profondamente non solo Crescentino, ma anche l’intero Vercellese e la zona di Chivasso dove Marco Beccaris era molto conosciuto e apprezzato. La brutta notizia è arrivata nella prima mattinata di ieri, domenica 6 aprile. Un lutto inaspettato che lascia un vuoto incolmabile in chi lo conosceva e apprezzava. Un giovane papà strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, Marco era un volto noto e amato nel panorama musicale locale. Per anni, aveva suonato in diverse band, regalando emozioni e accompagnando serate ed eventi. La sua passione per la musica era contagiosa e la sua abilità indiscussa.

Presente a molte iniziative benefiche

Marco, insieme alla moglie Elisa, aveva poi partecipato anche a diverse iniziative musicali e benefiche a Crescentino. Insieme, condividevano non solo la vita e l’amore per il proprio bimbo, ma anche la gioia della musica.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato incredulità e dolore in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Marco era apprezzato non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la sua umanità, la sua gentilezza e il suo sorriso. Era un padre affettuoso, un marito devoto e un amico sincero, sempre pronto a condividere la sua energia positiva.

