Voucher scuola, il Piemonte allarga gli aiuti

La Regione Piemonte ha approvato la revisione dei criteri per i voucher scuola, con l’obiettivo di ampliare il numero delle famiglie che potranno ricevere un aiuto economico. La proposta, presentata dall’assessore all’istruuzione e merito Daniela Cameroni, dovrà ora passare al vaglio del consiglio regionale dopo il confronto incommissione.

Il nuovo piano aggiorna le soglie Isee e modifica gli importi destinati agli studenti piemontesi. La scelta arriva dopo il forte aumento delle richieste registrato negli ultimi anni e punta a sostenere nuclei familiari sempre più in difficoltà davanti alle spese scolastiche.

Voucher A: fino a 2.150 euro

Il Voucher A riguarda iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie del Piemonte. La soglia Isee viene portata fino a 30mila euro, in linea con i parametri nazionali, permettendo così a più nuclei familiari di accedere al contributo.

Gli importi cambiano in base al reddito e all’ordine scolastico frequentato. Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado il sostegno può raggiungere i 2.150 euro. Previsto inoltre un aumento del 50% per gli studenti con disabilità certificata.

Tra le principali novità:

soglia Isee aumentata fino a 30mila euro;

contributi più alti per le scuole superiori;

bonus maggiorato per studenti con disabilità;

cumulabilità con altri contributi statali.

Libri, trasporti e materiale didattico

Aggiornato anche il Voucher B, destinato alle spese scolastiche per studenti di scuole statali, paritarie e corsi professionali. Il contributo copre libri di testo, trasporti, materiale didattico, attività integrative e dotazioni tecnologiche.

Gli importi potranno arrivare fino a 500 euro per gli studenti delle superiori. Anche in questo caso è prevista una maggiorazione del 50% per gli studenti con disabilità. «Le famiglie hanno bisogno di sostegno concreto», ha dichiarato Daniela Cameroni, sottolineando l’importanza del diritto allo studio per il futuro del Piemonte.

Voucher A – Iscrizione e frequenza

Fascia ISEE Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado 0 – 10.000 € fino a 1.400 € fino a 1.650 € fino a 2.150 € 10.000 – 20.000 € fino a 1.050 € fino a 1.200 € fino a 1.600 € 20.000 – 30.000 € fino a 950 € fino a 1.000 € fino a 1.200 €

Voucher B – Libri, trasporti e attività formative

Fascia ISEE Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado 0 – 4.000 € fino a 150 € fino a 300 € fino a 500 € 4.000 – 9.000 € fino a 100 € fino a 200 € fino a 300 € 9.000 – 15.748,78 € fino a 50 € fino a 100 € fino a 200 €

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