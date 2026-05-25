Attualità
Voucher scuola, il Piemonte allarga gli aiuti
Nuove soglie Isee e contributi più alti: più famiglie potranno ottenere il sostegno regionale.
La Regione Piemonte ha approvato la revisione dei criteri per i voucher scuola, con l’obiettivo di ampliare il numero delle famiglie che potranno ricevere un aiuto economico. La proposta, presentata dall’assessore all’istruuzione e merito Daniela Cameroni, dovrà ora passare al vaglio del consiglio regionale dopo il confronto incommissione.
Il nuovo piano aggiorna le soglie Isee e modifica gli importi destinati agli studenti piemontesi. La scelta arriva dopo il forte aumento delle richieste registrato negli ultimi anni e punta a sostenere nuclei familiari sempre più in difficoltà davanti alle spese scolastiche.
Voucher A: fino a 2.150 euro
Il Voucher A riguarda iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie del Piemonte. La soglia Isee viene portata fino a 30mila euro, in linea con i parametri nazionali, permettendo così a più nuclei familiari di accedere al contributo.
Gli importi cambiano in base al reddito e all’ordine scolastico frequentato. Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado il sostegno può raggiungere i 2.150 euro. Previsto inoltre un aumento del 50% per gli studenti con disabilità certificata.
Tra le principali novità:
- soglia Isee aumentata fino a 30mila euro;
- contributi più alti per le scuole superiori;
- bonus maggiorato per studenti con disabilità;
- cumulabilità con altri contributi statali.
Libri, trasporti e materiale didattico
Aggiornato anche il Voucher B, destinato alle spese scolastiche per studenti di scuole statali, paritarie e corsi professionali. Il contributo copre libri di testo, trasporti, materiale didattico, attività integrative e dotazioni tecnologiche.
Gli importi potranno arrivare fino a 500 euro per gli studenti delle superiori. Anche in questo caso è prevista una maggiorazione del 50% per gli studenti con disabilità. «Le famiglie hanno bisogno di sostegno concreto», ha dichiarato Daniela Cameroni, sottolineando l’importanza del diritto allo studio per il futuro del Piemonte.
Voucher A – Iscrizione e frequenza
|Fascia ISEE
|Primaria
|Secondaria I grado
|Secondaria II grado
|0 – 10.000 €
|fino a 1.400 €
|fino a 1.650 €
|fino a 2.150 €
|10.000 – 20.000 €
|fino a 1.050 €
|fino a 1.200 €
|fino a 1.600 €
|20.000 – 30.000 €
|fino a 950 €
|fino a 1.000 €
|fino a 1.200 €
Voucher B – Libri, trasporti e attività formative
|Fascia ISEE
|Primaria
|Secondaria I grado
|Secondaria II grado
|0 – 4.000 €
|fino a 150 €
|fino a 300 €
|fino a 500 €
|4.000 – 9.000 €
|fino a 100 €
|fino a 200 €
|fino a 300 €
|9.000 – 15.748,78 €
|fino a 50 €
|fino a 100 €
|fino a 200 €
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