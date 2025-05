Weekend sereno con sole e clima mite in tutta la zona. In questi giorni niente pioggia, cielo in buona parte senza nubi e temperature tra 21 e 25 gradi.

Weekend sereno con sole e clima mite in tutta la zona

La nostra zona potrà vivere un fine settimana all’insegna del bel tempo, grazie all’afflusso di correnti settentrionali che, a partire da venerdì pomeriggio, hanno portato a un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Secondo i modelli previsionali, per tutto il fine settimana la Valsesia sarà interessata da condizioni generalmente stabili e asciutte, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento sparso potrebbe comparire, specie nelle ore centrali del giorno, ma non sono attese precipitazioni. Le temperature massime saranno relativamente miti, con valori che si manterranno tra i 21 e i 25 gradi, rendendo l’aria piacevolmente primaverile, anche se più fresca rispetto all’ultima parte di aprile.

Sole fino a martedì mattina

Secondo il meteorologo Andrea Vuolo «fino a martedì mattina situazione meteo che si manterrà stabile e anche piuttosto mite, con temperature massime in graduale rialzo fino a 23-25 gradi su pianure e colline».

«A seguire, da martedì pomeriggio, inizierà ad avvicinarsi al Piemonte, da sud-ovest, una circolazione di aria fredda in quota in traslazione dalla Penisola iberica verso i Pirenei e la Francia centrale. tale perturbazione determinerà l’innesco di rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio-sera di martedì anche sulla nostra regione, dapprima sulle Alpi e poi anche sulle pianure (specie a Nord del Po) ma con una generale accentuazione delle piogge soprattutto tra mercoledì e giovedì prossimo, insieme anche ad un nuovo calo delle temperature».

