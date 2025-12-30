A 100 anni va in palestra due volte alla settimana: auguri a nonna Iris. La donna è molto conosciuta a Borgosesia, il compleanno festeggiato con gli auguri del Comune.

Un nuovo compleanno centenario a Borgosesia. E se raggiungere il secolo di vita è già di per sé qualcosa di speciale, questa volta lo è ancora di più. Perchè Iris Pellegrini non è solo in uno stato fisico invidiabile, ma si toglie lo sfizio di andare in palestra due volte la settimana.

Nonna Ines ha compiuto i 100 anni martedì scorso, 23 dicembre. Ha festeggiato con i familiari e ha ricevuto gli auguri del Comune, con la visita della vicesindaco Eleonora Guida. Originaria della Liguria, nata il 23 dicembre 1925, la donna vive da decenni a Borgosesia; prima ha abitato in via Duca d’Aosta, poi si è trasferita in via Vittorio Veneto.

Una donna piena di interessi

Ha una vita ancora molto attiva e socialmente coinvolta. Una condizione di cui ha potuto rendersi direttamente conto la vicesindaco Guida che ha fatto visita a Pellegrini per consegnarle un mazzo di fiori con gli auguri del Comune. «Una donna eccezionale, piena di interessi e di hobby. Ci ha accolti offrendoci stuzzichini e spumante, ha una vitalità incredibile, e lo dimostra andando in palestra due volte a settimana. E ancora guida l’auto. Ha una tempra invidiabile, e con gli auguri non ho potuto che farle i complimenti».

Iris Pellegrini è molto conosciuta in città, e proprio la sua presenza ai corsi in palestra l’ha resa popolare. Si può proprio dire che la particolarità dei suoi 100 anni non consiste tanto nell’età raggiunta quanto nella qualità della vita che conduce grazie a una buona salute e all’ammirevole energia che le consente di vivere appieno i suoi momenti.

