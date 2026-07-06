Lutto a Serravalle per Lorella Soldano, aveva solo 66 anni

È scomparsa all’età di 66 anni Lorella Soldano, in Martinelli. La donna si è spenta la scorsa settimana all’ospedale di Novara, lasciando nel dolore il marito Giuseppe, il figlio Alberto con Corinne, il fratello Gianfranco con Susanna, Karen e Michael, oltre agli zii, ai cugini e a tutti coloro che le hanno voluto bene. La notizia della sua scomparsa ha suscitato lutto e cordoglio nella comunità di Serravalle Sesia, dove famiglia e amici si preparano a darle l’ultimo saluto.

Il rosario e il funerale

Nella serata di giovedì 2 luglio la recita del rosario ha dato l’occasione ad amici e conoscenti si stringersi intorno ai familiari. Il momento di preghiera è stato ospitato nella chiesa parrocchiale di Serravalle Sesia. Il funerale è invece stato celebrato nella mattinata di venerdì 3 luglio, alle 10.30 nella stessa chiesa. Al termine della funzione religiosa il corteo funebre è proseguito in auto verso il cimitero di Serravalle Sesia, dove la salma è stata accompagnata per la sepoltura.

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Lutto a Serravalle

Nei giorni scorsi sono stati numerosi i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia, colpita da un grave lutto. La scomparsa di Lorella Soldano lascia un vuoto tra i suoi cari e tra quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel corso della sua vita. La comunità di Serravalle Sesia si stringe così attorno ai familiari, condividendo il dolore per una perdita che ha profondamente toccato parenti, amici e conoscenti.

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