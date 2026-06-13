Addio a Carmela Paradiso, 56 anni: il funerale a Quarona

È stato celebrato nella mattinata di oggi, sabato 13 giugno, il funerale di Carmela Paradiso, morta a soli 56 anni. La donna si era spenta giovedì all’ospedale di Gattinara lasciando amici e familiari profondamente colpiti da una perdita arrivata troppo presto. Una notizia che ha lasciato sgomenti quanti la conoscevano e che in queste ore si stringono idealmente attorno ai suoi cari.

A darne il triste annuncio sono i figli Jessica e Samuele, il papà Alessandro con Lucrezia, il fratello Giuseppe con la famiglia e tutti i parenti. Poche righe, quelle del necrologio, ma sufficienti a raccontare il grande affetto che circondava Carmela Paradiso e il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

L’ultimo saluto a Quarona

Il rosario è stato recitato nella serata di ieri nella chiesa parrocchiale di Quarona. Un primo momento di raccoglimento e un’occasione per amici e conoscenti per stringersi intorno ai familiari, uniti nel ricordo di una donna strappata troppo presto all’affetto delle persone che le volevano bene.

Il funerale di Carmela è invece stato celebrato questa mattina con partenza dalla chiesa parrocchiale di Quarona. Dopo le esequie, il feretro è stato accompagnato verso il tempio crematorio. La famiglia ha indicato la partecipazione al lutto come forma di vicinanza e ringraziamento.

Un ricordo che resta

La scomparsa di Carmela Paradiso colpisce per la giovane età e per il dolore composto dei suoi familiari, che attraverso il necrologio hanno voluto condividere la notizia con la comunità. In momenti come questo, il silenzio e la presenza diventano spesso il modo più sincero per manifestare affetto.

Attorno ai figli Jessica e Samuele, al papà Alessandro, al fratello Giuseppe e ai parenti tutti si raccoglie il cordoglio di chi ha conosciuto Carmela. Il suo nome resta legato all’affetto dei suoi cari e al ricordo di una vita conclusa troppo presto, ma custodita nella memoria di chi le ha voluto bene.

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