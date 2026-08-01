Morto in casa un bimbo di tre mesi: inutile la corsa dell’elicottero

Una tragedia ha colpito Castano Primo, centro tra Novara e Milano, dove un bimbo di appena tre mesi è morto dopo un improvviso malore avvenuto nella casa di famiglia. L’allarme è scattato l’altro giorno, di pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, la polizia locale e i carabinieri. Il neonato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

La vittima apparteneva a una famiglia di origine pakistana residente nella cittadina. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

Accertamenti sulle cause

Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il piccolo si sarebbe sentito male poco dopo l’allattamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è un possibile soffocamento provocato da un rigurgito di latte, ma saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause del decesso.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi nell’abitazione, raccogliendo gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi.

Una comunità sotto choc

La morte del neonato ha lasciato sgomenti i residenti di Castano Primo, dove la famiglia è conosciuta. In poche ore sono stati numerosi i messaggi di vicinanza rivolti ai genitori, colpiti da un lutto che ha profondamente commosso l’intero territorio. Lo riportano i colleghi di Prima Milano Ovest.

Foto d’archivio

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