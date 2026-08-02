Addio a Fulvio Verdina, tatuatore che ha lasciato un segno nel cuore di Borgosesia

Lutto a Borgosesia per la scomparsa di Fulvio Verdina, 67 anni, storico tatuatore e fondatore dello studio “Dream Tattoo”, attualmente di via Dottor Ferro. Aveva affrontato una malattia che da tempo ne aveva compromesso le condizioni di salute. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nella giornata di oggi, sabato 1 agosto, suscitando profondo cordoglio tra i tanti clienti, amici e conoscenti che nel corso degli anni avevano imparato ad apprezzarne non solo il talento artistico, ma anche le qualità umane.

Fulvio ha cessato di vivere nella mattinata di ieri, sabato 1 agosto, all’Hospice di Gattinara. Lascia Daniela, Maurizio, Andrea, Jessica, Denise e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il rosario sarà recitatoi lunedì pomeriggio alle 19 nella chiesa parrocchiale. Il funerale è invece in calendario per martedì mattina alle 10, sempre nella parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Dopo la funzione il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

Un artista che ha fatto scuola

Per decenni Fulvio Verdina è stato uno dei nomi più conosciuti nel mondo del tatuaggio in Valsesia e non solo. Con il suo Dream Tattoo aveva trasformato uno studio di Borgosesia in un punto di riferimento per chi cercava professionalità, creatività e un approccio autentico a un’arte che negli anni è diventata sempre più popolare.

La sua passione affondava le radici anche nei numerosi viaggi in Thailandia, nati grazie all’interesse per la boxe thailandese e proseguiti per approfondire le tecniche di una tradizione millenaria. Un percorso che gli aveva consentito di affinare il proprio stile e di ottenere anche importanti riconoscimenti internazionali, tra cui premi conquistati in convention a Praga e in Spagna.

Dream Tattoo e il legame con il territorio

Lo studio di via Dottor Ferro è stato molto più di un semplice negozio. Per tanti clienti rappresentava un luogo dove confrontarsi, raccontare la propria storia e trasformarla in un tatuaggio. Accanto alla competenza tecnica, Verdina era apprezzato per la disponibilità, la capacità di ascoltare e la passione che metteva in ogni progetto.

Il suo contributo alla diffusione della cultura del tatuaggio si era visto anche nell’organizzazione del Borgosesia Tattoo Contest, manifestazione che aveva contribuito a far crescere negli anni richiamando tatuatori e appassionati da diverse città italiane e anche dall’estero. Un evento che aveva contribuito a far conoscere Borgosesia anche in questo particolare ambiente artistico.

L’impegno civile e il ricordo di un’intera comunità

Oltre all’attività professionale, Fulvio Verdina aveva scelto di impegnarsi anche nella vita pubblica. Era stato candidato al consiglio comunale di Borgosesia nella lista La Campana, guidata da Corrado Rotti, e aveva prestato servizio come volontario della Protezione civile, collaborando in diverse manifestazioni locali nella gestione della sicurezza insieme agli altri volontari.

Tra i tanti messaggi comparsi sui social spicca quello dell’ex musicista Luigi Dimino, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: «Porterò per sempre il tuo inchiostro sulla mia pelle. Oggi Borgosesia perde una persona speciale, un artista immenso e un amico dal cuore grande. Hai combattuto come un leone fino all’ultimo, con la stessa forza che mettevi in ogni tratto. Qui a Borgosesia e nel circondario tutti ti hanno voluto bene per la tua umanità, il tuo talento e il tuo sorriso. Fai buon viaggio, Fulvio. I tuoi tatuaggi continueranno a parlare di te, portando avanti la tua memoria ogni giorno».

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