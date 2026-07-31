Cade in un pozzo mentre prende acqua, muore un uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni è morto l’altro pomeriggio a Cantalupo Ligure, in provincia di Alessandria, dopo essere precipitato all’interno di un pozzo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria, ma le gravissime ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

L’incidente si è verificato nella seconda casa di famiglia della vittima, dove il cinquantenne si trovava insieme ad alcuni parenti. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio mentre cercava di prelevare dell’acqua dal pozzo, precipitando all’interno della struttura. Le circostanze dell’accaduto sono comunque ancora al vaglio degli investigatori.

I soccorsi e i tentativi di salvargli la vita

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai familiari presenti sul posto, che hanno assistito all’incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre l’elisoccorso ha provveduto al trasferimento urgente del ferito in codice rosso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dai medici, il cinquantenne non ha mai ripreso conoscenza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo il ricovero.

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Indagini per chiarire la dinamica

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe caduta accidentalmente mentre si trovava nei pressi del pozzo per attingere acqua. Alcune ricostruzioni riferiscono che potrebbe aver urtato violentemente la testa contro le pareti in pietra durante la caduta, perdendo conoscenza prima di raggiungere il fondo, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione quanto accaduto.

I carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. L’episodio ha profondamente colpito la comunità della Val Borbera, dove il cinquantenne era molto conosciuto.

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