Porsche si schianta contro un albero sulla strada del Mottarone: muore automobilista di 37 anni

Incidente mortale poco dopo le 11 di oggi, giovedì 30 luglio, sulla strada del Mottarone, nei pressi di Alpiland. Un uomo di 37 anni, cittadino svizzero, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la Porsche che stava guidando. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha affrontato una curva, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata violentemente contro un albero.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al conducente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza del 118, l’elisoccorso decollato da Como e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato ogni possibile intervento, ma per il 37enne non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Inutili i tentativi di soccorso

La gravità dello schianto ha richiesto l’impiego di numerosi mezzi di emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere della Porsche, deformata dalla violenza dell’urto contro il tronco dell’albero. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse proprio a causa delle condizioni del veicolo.

Nel frattempo il personale sanitario del 118 e l’equipe dell’elisoccorso hanno raggiunto il luogo dell’incidente nella speranza di poter prestare assistenza al ferito. Purtroppo le lesioni riportate nello schianto erano troppo gravi e ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.

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Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Spetterà ora agli accertamenti ricostruire con precisione la dinamica del tragico incidente. Le verifiche dovranno chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo della Porsche mentre percorreva una delle curve della strada che conduce al Mottarone, una direttrice particolarmente frequentata durante la stagione estiva.

Tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile errore di guida, un malore improvviso oppure altri fattori che potrebbero aver contribuito all’uscita di strada. L’area è rimasta interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi necessari a documentare ogni elemento utile per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La notizia della morte del giovane automobilista svizzero ha suscitato profondo cordoglio tra le persone presenti nella zona turistica del Mottarone.

Foto redazione

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