Valduggia piange Pierangelo Strola, panettiere a Zuccaro

Lutto nei giorni scorsi nella comunità di Zuccaro per la scomparsa di Angelo Strola, ex panettiere della frazione di Valduggia. E’ venuto a mancare all’età di 85 anni. Conosciuto da tutti come Pierangelo, Angelo era una figura amata e rispettata, non solo per la sua professionalità ma anche per la sua umanità.

Nato a Valpiana, Angelo aveva imparato il mestiere di panettiere dal padre Renzo, storico fornaio della zona. Negli anni Sessanta si era trasferito a Zuccaro con la famiglia, dove aveva continuato l’attività panificatoria, preparando un pane genuino e apprezzato, distribuito non solo nella frazione ma anche nei paesi limitrofi.

Il vecchio negozio di alimentari

Negli stessi anni, la famiglia Strola aveva rilevato il negozio di alimentari, un punto di riferimento per la comunità, gestito dalla madre Irma. Anche quando il negozio chiuse definitivamente negli anni Novanta, Pierangelo proseguì con passione il lavoro di panettiere fino al raggiungimento della pensione.

Carmen Marcodini, residente di Zuccaro, lo ricorda con affetto. «Ancora una volta le campane di Zuccaro hanno suonato a lutto. Pierangelo era una persona di compagnia, sempre disponibile, e lo dimostra la grande partecipazione ai suoi funerali».

Il funerale nella frazione

Le esequie sono state celebrate nella chiesa di Zuccaro, con una folla commossa venuta a salutare per l’ultima volta un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Ora le ceneri di Angelo riposano nel cimitero locale accanto alla mamma Irma, alla quale era molto legato. Alla sorella Carla, ai nipoti Tiziano, Patrizia, Silvia e alle rispettive famiglie, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità di Zuccaro.

