Aggredisce la moglie davanti ai clienti del supermercato

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, al supermercato Tigros di via Milano, a Biella, dove un uomo ha aggredito la moglie mentre era al lavoro alla cassa. La scena si è consumata davanti a clienti e colleghi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri.

Lite davanti a clienti e colleghi

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive ai fatti, l’uomo ha raggiunto la donna direttamente sul posto di lavoro. Tra i due è scoppiata una discussione degenerata rapidamente fino all’aggressione, avvenuta all’interno del supermercato.

I presenti hanno assistito attoniti alla scena. Alcuni dipendenti del punto vendita sono intervenuti per cercare di calmare la situazione, mentre altri hanno contattato il numero di emergenza per chiedere aiuto immediato.

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L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. La donna è stata assistita direttamente all’interno del supermercato prima del trasferimento in ospedale per ulteriori controlli medici. Le sue condizioni non sono gravi. I sanitari hanno disposto il trasporto in codice verde, ma hanno preferito eseguire accertamenti approfonditi dopo quanto accaduto nel punto vendita di via Milano.

Indagini per chiarire i fatti

I carabinieri stanno ora raccogliendo testimonianze tra dipendenti e clienti presenti durante l’episodio. Gli investigatori vogliono ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e le cause che hanno portato all’esplosione della lite.

Dalle prime informazioni emerge che i rapporti tra marito e moglie erano difficili da tempo. Gli accertamenti proseguono per definire eventuali responsabilità dell’uomo.

Foto d’archivio

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