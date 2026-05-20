Alagna, cane disperso da sei giorni salvato sulle rocce del Sesia

Un cane disperso da quasi una settimana è stato recuperato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, ad Alagna Valsesia, nel territorio delle Caldaie del Sesia, vicino al rifugio Pastore. A salvarlo sono stati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza, intervenuti dopo l’individuazione dell’animale tramite drone durante un’esercitazione.

Individuato dal drone vicino al torrente

Il cane era scomparso sei giorni prima, mercoledì 13 maggio, durante un’escursione con i proprietari. Le ricerche non avevano dato risultati fino a ieri, quando i militari del Sagf hanno notato un’anomalia nelle immagini elaborate dal software collegato al drone impiegato per un’attività addestrativa.

Analizzando meglio le riprese, gli operatori hanno scoperto che si trattava dell’animale, fermo su una stretta cengia rocciosa ai margini del torrente Sesia. La posizione era particolarmente difficile da raggiungere a causa del terreno impervio e della vicinanza dell’acqua.

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Recupero con corde e manovre alpinistiche

Per il recupero è stata attivata una squadra del Soccorso alpino civile. Tre tecnici si sono calati lungo la parete con attrezzatura alpinistica, raggiungendo il cane e mettendolo in sicurezza con una speciale imbragatura.

L’animale è stato poi issato verso l’alto con un sistema di corde e riportato in zona sicura. Al termine dell’intervento il cane è stato riconsegnato ai proprietari, visibilmente emozionati dopo giorni di apprensione per la sua scomparsa.

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