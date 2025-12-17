Al bancone della tabaccheria per 50 anni: premio a Enrico Salvoldi. Borgosesia, l’Ascom assegna il riconoscimento per il commerciante più longevo.

Assegnato il premio al commerciante più longevo di Borgosesia ancora in attività. Il riconoscimento viene conferito ogni anno dall’Ascom cittadino, in memoria dell’ex presidente Sergio Canuto.

Quest’anno è stato premiato Enrico Salvoldi, da cinquant’anni in attività nella tabaccheria che ha sede in piazza Garibaldi. Il premio è stato consegnato dai familiari di Canuto, la moglie Rosa e il figlio Marco.

La cena dell’Ascom

La cerimonia di consegna è avvenuta durante la cena del commerciante,la scorsa settimana, incontro che da una decina di anni è occasione di confronto per presentare le attività dell’associazione e illustrare le principali strategie per sostenere il comparto.

L’incontro ha preso avvio con l’intervento del responsabile Ascom di Borgosesia Giuseppe Valdani che, insieme a Cristina Zumbo, ha presentato gli ospiti. Il funzionario della sede centrale di Vercelli Andrea Giroldo, ha approfondito le principali opportunità del momento in termini di bandi e il nuovo servizio di Ascom che consente agli associati di ricevere monitoraggio attivo per le agevolazioni grazie all’intelligenza artificiale.

I progetti per il futuro

Il sindaco Fabrizio Bonaccio ha sottolineato la centralità del commercio per la città e ha dato aggiornamenti in merito al “Distretto urbano del commercio” di Borgosesia. La presidente del comitato carnevale Daiana Astolfi ha dato qualche anticipazione sulle prossime iniziative carnevalesche.

In chiusura, Valdani ha presentato un nuovo giovane imprenditore locale, Lorenzo Sappa, che con la ristrutturazione dell’ex hotel Capitol di viale Varallo porterà nuovamente un albergo a Borgosesia.

