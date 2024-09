Al Lux di Borgosesia la stagione si fa in tre: ci sarà anche cineforum e teatro amatoriale. Tante novità arricchiranno la proposta dei locali di via Giordano accanto alla programmazione tradizionale.

Il cinema Lux riparte e raddoppia l’offerta. Anzi la triplica: accanto alla normale programmazione del fine settimana la nuova stagione porta il Cineforum e una rassegna di teatro amatoriale con la partecipazione di una decina di compagnie regionali. A inaugurare gli eventi alla sala di via Giordano sarà questo giovedì 12 settembre alle 21 la proiezione di un classico della commedia italiana, “Risate di gioia” con Totò e Anna Magnani per la regia di Mario Monicelli, in pellicola. In via eccezionale, sarà riprodotto con una macchina da proiezione storica.

Il teatro

La rassegna teatrale rappresenta una novità assoluta per il cinema cittadino. L’iniziativa è proposta in collaborazione con la compagnia “Il veliero”, e rivolta ai gruppi di teatro amatoriale. «Il cinema Lux è un luogo di divertimento, ma anche di cultura e aggregazione, e di servizio al territorio – sottolineano i volontari che gestiscono la sala -. E’ anche arte, teatrale in questo caso, luogo privilegiato dove fare rete con tutte le associazioni che operano sul territorio».

Gli spettacoli avranno cadenza mensile con inizio il 20 settembre. Sul palco di via Giordano saliranno La notte magica (20 settembre) con Le storie di un panchinaro, Arkobalengo (18 ottobre) con Non facciamo pazzie, Torino Teatro Operetta (22 novembre) con La mala è femmina, Messinscena (1 dicembre) con Nessuno, C’era L’acca (26 gennaio) con Ladro di razza, Ikeatrando (9 febbraio) con Pautasso Antonio esperto di matrimonio, I quattrogatti (28 febbraio) con Boeing boeing, Compagnia della Borragine (16 marzo) con La radio dei sogni e la Compagnia di prosa di Quattordio (5 aprile) con Sempre io, ancora tu. Tutti gli ingressi (alcuni alle 16, altri alle 21) saranno a offerta libera.

Il cineforum

Saranno quattro le pellicole proposte per il Cineforum, che si svilupperà tra ottobre e novembre. «Abbiamo selezionato quattro film d’autore e di recente uscita sugli schermi. Le proiezioni saranno tutte di giovedì, alle 21». Il cartellone propone “Palazzina Laf” (10 ottobre) con l’esordio alla regia di Michele Riondino, pure interprete affiancato da Elio Germano, per una vicenda sulle condizioni dei lavoratori all’Ilva di Taranto.

Si prosegue con “Il maestro che promise il mare” (24 ottobre), storia reale di un giovane insegnante spagnolo che negli anni Trenta rivoluzionò i canoni scolastici introducendo un metodo educativo attento ai bisogni dei bambini, con “Fuga in Normandia” (7 novembre) con la vicenda di veterano della seconda guerra mondiale che vede le ultime interpretazioni di Michael Caine prima del ritiro dalle scene e di Glenda Jackson. A concludere sarà “La vita accanto” (28 novembre), storia di disagio esistenziale per la regia di Marco Tullio Giordana.

