Alberi a lato strada non tagliati: prime multe a Valduggia

Sono ancora pochi i valduggesi che hanno rispettato l’ordinanza che imponeva il taglio della vegetazione a lato delle strade comunali. Dai primi controlli effettuati in alcune frazioni i risultati non sono positivi, e potrebbero essere numerose le sanzioni che arriveranno ai proprietari dei terreni.

Da alcuni giorni, si stanno eseguendo lavori per il taglio di alberi e siepi, e per verificare se i proprietari dei terreni confinanti alle strade hanno sistemato la parte di loro competenza. L’esito non è quello che l’amministrazione comunale si aspettava.

«Purtroppo sono in tanti a non aver rispettato l’ordinanza – conferma il sindaco Luca Chiara -. Sono ancora troppi i tratti dove sono ancora presenti piante, sterpaglie e verde a bordo strada. La nostra richiesta è la stessa di tutti gli anni: chiediamo collaborazione ai proprietari dei terreni affinché i bordi stradali siano puliti e si possa garantire la sicurezza ad automobilisti, motociclisti e pedoni».

Interventi delle frazioni

Nelle scorse settimane gli interventi hanno riguardato le strade che portano a Lebbia, Romagnasco e Oraldo, ora i lavori sono in corso a Crabbia. Poi si va verso verso Rastiglione e Strona. Sono lavori necessari per garantire una maggiore sicurezza: «Abbiamo concesso parecchio tempo ai proprietari dei terreni per sistemare la loro zona – prosegue il primo cittadino -. Purtroppo, anziché trovare le strade in condizioni ottimali, saremo costretti a dover infliggere sanzioni. In questo caso, oltre alla multa, il proprietario dovrà farsi carico delle spese necessarie al taglio degli alberi».

