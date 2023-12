Borgo calcio anche sfortunato: con il Vado sesta sconfitta di fila. I granata hanno giocato bene, ma sono stati beffati nei minuti di recupero.

Borgo calcio anche sfortunato: con il Vado sesta sconfitta di fila

Termina con una sconfitta il 2023 casalingo del Borgosesia calcio. Ma la partita contro il Vado segna purtroppo per i granata anche il sesto ko di fila e l’ultimo posto in graduataoria.

La gara si è disputata sabato allo stadio comunale di via Marconi. Il primo squillo lo suona Duse che dalla distanza, al 19’, non inquadra lo specchio della porta. Poi il gioco resta in equilibrio e si sviluppa a centrocampo, senza trovare sbocchi in attacco. E’ il 37’ quando Lo Bosco, di testa, chiama Uva alla parata a terra. Risponde di nuovo Duse che manda alto. L’ultimo sussulto della prima frazione di gioco lo crea Pera con una conclusione centrale.

Tutto nella ripresa

La ripresa si apre con il diagonale di Lo Bosco che termina a lato. Al 13’ il comunale esplode di gioia per la rete di Manara che in girata porta avanti il Borgo. Poco dopo i granata potrebbero raddoppiare ma sciupano una grossa occasione contropiede. Al 23’ Dodaro su punizione impegna Uva. Ed è il 31’ quando Lo Bosco in acrobazia sigla il pareggio. Nel finale Monteleone in diagonale mette fuori di poco.

Dopo arrivano le proteste granate per un’uscita scomposta in area di Fresia su Manara, l’arbitro lascia proseguire. In pieno recupero Lo Bosco di testa segna il gol che gela il Comunale. Ultima emozione l’espulsione di Gilli.

Adesso il prossimo impegno per il Borgosesia sarà nel turno infrasettimanale di mercoledì 20 dicembre sul campo del Chieri alle 14.30.

