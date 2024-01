Borgo calcio oggi ad Albenga per cercare di risalire la china. Finora numeri impietosi: 13 punti, ultimo posto, difesa peggiore del campionato.

Il Borgosesia in traferta ad Albenga per racimolare punti. I granata sono ultimi in classifica e aprono questo 2024 con l’obiettivo di invertire la rotta. Dopo una buona partenza, il girone di andata si è infatti complicato, e il Borgo ha chiuso l’anno solare con la maglia nera.

Appena 13 i punti raccolti con uno score di 3 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Note amare anche dai numeri dei gol: 14 le reti segnate (terzo attacco meno prolifico) contro 34 subiti (difesa più perforata).

Ma la situazione non è disperata

Detto questo non si devono fare drammi. La zona play out dista solo 4 punti e anche la salvezza diretta non è così lontana (9 lunghezze). Sicuramente sarà un mese di gennaio intenso con ben sei gare da disputare. Si parte quindi oggi, domenica 7 gennaio, con la trasferta in casa dell’Albenga.

Seguirà poi il turno casalingo con ospite l’Asti. Spazio dopo al turno infrasettimanale a Varese. Si torna di nuovo in casa con l’Rg Ticino prima di fare visita al Ligorna. Ultimo match del primo mese dell’anno, sarà l’infrasettimanale interno contro la Fezzanese.

Qui si dovranno gettare le basi per la risalita. In questa serie di gare, contro gli avversari in trasferta, il Borgosesia nei turni casalinghi ha raccolto 7 punti.