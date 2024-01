Borgosesia calcio punito dal gol dell’ex Favale. Nuovo scivolone casalingo dei granata, confinati in fondo alla classifica.

Un gol dell’ex granata Favale rovina l’esordio casalingo del Borgosesia nell’anno 2024. I granata sono stati sconfitti dall’Asti dopo una gara equilibrata, e che oggettivamente ha visto i valsesiani più manovrieri.

Nel primo tempo grandi proteste per un contatto in area astigiana tra Sow e Monteleone: l’arbitro vede ma lascia proseguire. Nella ripresa, sale in cattedra Brustolin con un paio di belle parate a difendere la porta. Manara va anche a segno ma la bandierina del guardalinee è alta. Poi è Favale che, approfittando di una situazione caotica in area, mette in fondo al sacco la rete che vale la partita.

Ovviamente i granata restano all’ultimo posto della classifica, con Pont Arnad a cinque punti di distanza mentre si staccano Lavagnese, Chieri e Alba, a sette punti dai granata.

