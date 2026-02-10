Borgosesia, per Carlo Minoli ultimo carnevale da Peru. «Bellissimo, ma dopo dieci anni credo sia arrivato il momento di chiudere».

Borgosesia, per Carlo Minoli ultimo carnevale da Peru

«Dopo dieci anni credo sia arrivato il momento di concludere questa bellissima esperienza». Carlo Minoli si prepara a portare a termine quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo Carnevale nei panni del Peru Magunella. Era stato designato a interpretare per la prima volta la maschera maschile del Carnevale di Borgosesia in vista dell’edizione 2017.

«E’ sicuramente una decisione più razionale che emotiva – dice -. Interpretare il Peru è bellissimo, ma anche tanto impegnativo. Ho realizzato un sogno, e nonostante la gioia che mi accompagna a ogni uscita, penso sia giunto il momento di lasciare: è anche giusto che Borgosesia abbia un volto nuovo, qualcuno che porti qualcosa di diverso».

Anche se uno spiraglio lo concede: «Ovvio che tutto può ancora succedere, ci sono tanti fattori da considerare».

Un annuncio ai “magoni”

L’annuncio è di quelli destinati a cogliere di sorpresa molti “magoni” e di tutti coloro che vivono con passione ed entusiasmo il Carnevale cittadino e si auguravano che Minoli proseguisse l’avventura da Peru, gratificati della maniera e dello stile con cui si è accostato al ruolo.

Di certo, al Peru-Minoli viene riconosciuta la capacità di aver creato armonia tra i diversi gruppi, stemperando il clima talvolta ruvido e polemico che per anni ha opposto comitato carnevale e rioni. Un ruolo a cui ha contribuito anche la Gin, da due anni interpretata dalla brava Cristina Malagutti.

“Un abito con un grande potere”

«Per me è stato naturale coinvolgere i rioni, ero ignaro delle dinamiche esistenti. Cosa vuol dire essere la maschera di una città? E’ gioia, entusiasmo, energia. Quest’abito ha un potere enorme, un potere che parla di amicizia, di vicinanza, di simpatia, di sorrisi, di emozioni».

«Ti spalanca il cuore delle persone, dai bambini ai grandi, agli anziani. E nel caso del Peru parliamo del Carnevale di Borgosesia, un Carnevale che ha una tradizione immensa, un patrimonio sociale, culturale, musicale, che in pochi possono vantare a livello nazionale».

La proposta: un museo del Carnevale

A questo proposito c’è un’idea che a Minoli piacerebbe molto. «Far nascere in città un museo che conservi tutto quanto si riferisce al Carnevale. E’ strano non esista ancora. Credo che raccoglierebbe un patrimonio incredibile, e sarebbe anche un ottimo richiamo a livello turistico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook