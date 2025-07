Borgosesia festeggia Erasmo e Noris: 101 anni a testa. Nati nel 1924, entrambi hanno conosciuto la prigionia durante la Seconda guerra mondiale: furono internati in Germania.

Borgosesia festeggia Erasmo e Noris: 101 anni a testa

A distanza di una settimana l’uno dall’altro, Borgosesia fa gli auguri a due uomini che hanno raggiunto i 101 anni. A festeggiare i compleanni sono Erasmo Nalin, storico barbiere di Cravo e Noris Dellarole, che abita a Rozzo

Il barbiere di Cravo

Erasmo Nalin è nato l’1 luglio 1924 in Veneto, e si è trasferito trentenne a Borgosesia. Venne internato durante la Seconda guerra mondiale: nel 1942, all’età di 18 anni è stato fatto prigioniero e mandato in Germania, in un primo momento associato ad un campo di concentramento, poi trasferito in un campo di lavoro con il ruolo di aiuto cuoco.

A Borgosesia, Nalin è arrivato nel 1955, si è sposato con Maria, dal matrimonio sono nati i figli Iginio e Cinzia, e ha avviato il negozio da barbiere, a Cravo dove ha lavorato per quasi quarant’anni. In pensione, insieme alla moglie ha iniziato a prendersi cura delle colonie di gatti, occupandosi di farli sterilizzare, sfamarli e accudirli: un impegno svolto con la moglie, conosciuta come “la Maria dei gatti”.

L’artigiano di Rozzo

Noris Dellarole è nato il 7 luglio 1924 a Bornate, che all’epoca era Comune autonomo. Come il coetaneo, ha combattuto nella Seconda guerra mondiale e ha vissuto l’esperienza della prigionia in Germania: essendo carpentiere, venne associato ad un campo di lavoro per costruire gallerie per i minatori.

Dal matrimonio con Giuseppina Morena, è nata la figlia Simona, mentre in campo professionale il lavoro da carpentiere lo ha portato ad esperienze in diversi cantieri italiani dove si costruivano impianti industriali. Dopo la pensione, Dellarole si è dedicato alla grande passione: lavorare il ferro in modo artistico, realizzando letti e cancelli in ferro battuto. Dellarole abita a Rozzo con la figlia e il genero.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook