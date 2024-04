Borgosesia, i vigili del fuoco salvano un capriolo prigioniero di una recinzione. L’animale è poi stato affidato ai volontari del Rifugio Miletta.

Borgosesia, i vigili del fuoco salvano un capriolo prigioniero di una recinzione

Un capriolo era rimasto incastrato in una recinzione a Borgosesia, ma è stato liberato dai vigili del fuoco. E’ accaduto nella prima mattinata di oggi, domenica 21 aprile. Intorno alle 9 circa, una squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta in una zona di Borgosesia dopo aver ricevuto la segnalazione di un animale che si stava dibattendo per liberarsi da una rete usata come recinzione di una proprietà.

Probabilmente l’animale stava cercando cibo nella notte, ma si è spinto troppo oltre, restando infine prigioniero della rete. E i suoi convulsi tentativi di liberarsi hanno alla fine solo peggiorato la sua situazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare il capriolo, metterlo in una zona sicura e successivamente affidarlo al personale del Rifugio Miletta per le cure necessarie.

Non è raro che animali selvatici in cerca di cibo finiscano per ritrovarsi nei guai perché restano prigionieri in orti, recinzioni o reti di protezione.

