Borgosesia, i vigili del fuoco si calano dal tetto per soccorrere una persona

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno dovuto uscire sul tetto, calarsi sul balcone e poi da lì entrare nell’appartamento. Solo così hanno potuto raggiungere una persona che stava male, e affidarla al 118. E’ accaduto a Borgosesia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio.

Erano circa le 16.30 quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo ha iniziato il suo intervento in una palazzina di via Fratelli Antongini. L’allarme era scattato prché c’era una persona che stava male ma non riusciva ad aprire la porta del proprio alloggio.

L’operazione di soccorso

Arrivata sul posto, uno degli operatori si calava dal tetto del condomino mendiante tecniche speleo-alpino-fluviale, raggiungendo quindi l’appartamento del malcapitato, nell’impossibilità d’ingresso dalla porta principale caposcala in quanto blindata e chiusa a più mandate.

Una volta entrata nell’abitazione la squadra provvedeva a soccorrere la persona, collaborando con il personale medico del 118. L’uomo è quindi stato accompagnato al pronto soccorso per le verifiche del caso.

