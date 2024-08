Anziano si sente male in casa a Rossa, portato via con l’elicottero. LE FOTO

Anziano si sente male in casa a Rossa, portato via con l’elicottero. Per il pensionato è stato necessario l’intervento di vigili del fuoco e Soccorso alpino, oltre al 118.

Anziano si sente male in casa a Rossa, portato via con l’elicottero

E’ stato necessario l’intervento di operatori dei vigili delo fuoco e del soccorso alpino per aiutare il 118 a recuperare un anziano che si era sentito male nella propria abitazione. E’ accacduto nel pomeriggio di ieri a Folecchio, frazione di Rossa. L’allarme è scattato per una persona anziana che doveva essere soccorsa nella propria abitazione, difficilmente raggiungibile.

Erano le 17.45 circa quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è arrivata in località Folecchio in supporto al 118.

Trasportato al pronto soccorso con l’elicottero

Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proseguiva con mezzi prorpi messi 4×4 trasportando personale sanitario. Poi hanno proseguito a piedi raggiungendo l’abitazione del malcapitato.

Giunti in loco, la squadra collaborava con gli operatori del 118 per l’imbarellamento della persona, trasportata poi con barella kong mediante tecniche speleo-alpino-fluviale in luogo sicuro per essere successivamente verricellata dall’elisoccorso. Sul posto gli anche operatori 118 di Varallo e i tecnici del Soccorso alpino, che collaboravano all’operazione.

