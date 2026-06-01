Borgosesia, l’allarme sull’ex salumificio: «Area ancora aperta e pericolosa»

L’area dell’ex salumificio Cerina, a Borgosesia, è in attesa di essere riqualificata per diventare un posteggio, ma sulle sue condizioni attuali intervengono i consiglieri comunali Giovanni Donati e Marco Antoniotti del gruppo Insieme per Borgosesia. La richiesta è di mettere in sicurezza il sito fino all’avvio dei lavori.

Il progetto di recupero dell’ex Cerina non viene messo in discussione dal gruppo consiliare, che ribadisce di aver sempre appoggiato l’intervento. Il problema, spiegano i consiglieri, riguarda però il presente: l’areaè ancora accessibile e, proprio per questo, esposta a possibili situazioni di rischio.

La richiesta di messa in sicurezza

«Nell’ultimo consiglio comunale avevamo segnalato lo stato di abbandono dell’area ex Cerina proponendo la messa in sicurezza fino all’inizio dei lavori di riqualificazione di cui abbiamo sempre appoggiato il progetto» affermano Giovanni Donati e Marco Antoniotti, tornando a sollecitare l’amministrazione comunale.

Secondo i due consiglieri, con il passare dei mesi non ci sono stati interventi concreti: «Nulla è stato fatto e l’intera area è a tutt’oggi accessibile con tutti i pericoli connessi». Il timore è che qualcuno, in particolare dei giovani, possa introdursi all’interno dello spazio abbandonato.

«Chiudere varchi e accessi»

La richiesta del gruppo Insieme per Borgosesia è dunque quella di intervenire senza attendere l’apertura del cantiere. L’obiettivo è rendere sicuri i varchi e gli accessi dell’ex Cerina, così da evitare ingressi non autorizzati e ridurre i pericoli legati allo stato attuale dell’area.

«Sollecitiamo nuovamente l’amministrazione comunale a intervenire per rendere sicuri i varchi e gli accessi dell’area, in attesa che si possano avviare gli interventi di riqualificazione promessi» concludono Donati e Antoniotti. Il tema resta quindi quello della sicurezza, prima ancora della futura trasformazione dell’ex salumificio in posteggio.

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