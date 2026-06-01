Il bagno nel Sesia finisce in tragedia: trovato il corpo del ragazzino

A due giorni dalla scomparsa nel fiume Sesia, nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, è purtroppo stato ritrovato il corpo senza vita del dodicenne disperso dopo un bagno nelle acque del fiume a Vercelli. Il ritrovamento è avvenuto nel territorio comunale di Palestro, a diversi chilometri dal punto in cui il ragazzo era entrato in acqua. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine.

Le ricerche senza sosta

Per quarantotto ore i soccorritori hanno perlustrato il Sesia con gommoni, squadre a terra ed elicottero. Le operazioni si sono concentrate lungo il tratto compreso tra Vercelli e la zona di Prarolo, dove la corrente ha trascinato il corpo del ragazzo fino all’alveo del fiume.

Il giovane viveva a Vercelli con la famiglia ed era studente della scuola media Avogadro. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Fin dalle prime ore successive alla scomparsa, il padre è stato assistito da una psicologa messa a disposizione dal Comune di Vercelli.

Il dolore della scuola

Profondo il cordoglio espresso dall’istituto frequentato dal dodicenne. La dirigente scolastica Lina Arminante, insieme a docenti, personale scolastico e studenti, ha ricordato il ragazzo con un messaggio di vicinanza rivolto alla famiglia e ai compagni di classe.

Nella nota diffusa dalla scuola emerge lo sgomento per una tragedia che ha colpito l’intera comunità scolastica. Compagni e insegnanti si sono stretti attorno ai genitori del giovane, ricordando un dolore difficile da accettare.

Il lutto della città

Anche l’amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo. Il sindaco Roberto Scheda ha parlato di una comunità profondamente colpita dalla tragedia, manifestando le condoglianze dell’intera città.

In segno di rispetto è stato inoltre annullato il concerto previsto nella serata di ieri a “Fattoria in città”. La notizia della morte del dodicenne ha scosso Vercelli e tutto il territorio.

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