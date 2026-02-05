Borgosesia, nonna Iris ha festeggiato i 100 anni… in palestra. Elegante, dinamica, piena di interessi: sono in molti ad essere ammirati dalla vitalità della donna.

Borgosesia, nonna Iris ha festeggiato i 100 anni… in palestra

Poco prima di Natale il compleanno centenario, a gennaio la festa con le amiche della palestra. Per Iris Pellegrini un secolo di vita vissuto con energia, positività ed eleganza: e festeggiato anche nella palestra che lei continua abitualmente a frequentare.

Originaria della Liguria, nata il 23 dicembre 1925, Iris vive da decenni a Borgosesia, prima in via Duca d’Aosta poi in via Vittorio Veneto. Ha una vita ancora molto attiva e socialmente coinvolta, guida ancora l’auto, e va in palestra due volte la settimana; un particolare questo che stupisce chiunque lo viene a sapere, non certo lei che in palestra ci va con continuità da anni.

La festa al Centro Milanaccio

E proprio le amiche che condividono il corso di ginnastica al Centro sportivo Milanaccio nelle scorse settimane hanno voluto omaggiarla al rientro alle lezioni dopo la pausa per le festività natalizie. Così le hanno fatto trovare la sala addobbata con i palloncini, la torta e lo spumante, e un mazzo di fiori. Una cortesia che Iris Pellegrini ha apprezzato, commossa da tanto affetto.

E tra una fetta di torta e un brindisi, anche una simpatica sorpresa: è stata preparata una prima pagina di un fittizio giornale ligure, il Corriere di La Spezia, datato 23 dicembre 1925 con la notizia della sua nascita. Un dono inaspettato che la festeggiata ha molto gradito. Mattinata dunque di festa, che non ha tuttavia distolto Pellegrini dalla lezione di ginnastica, impegnandosi come sempre, e pronta a tornare alla successiva.

Cento anni da invidiare

Sono cento anni davvero invidiabili quelli di Iris Pellegrini: sempre elegante, cordiale, dinamica, piena di interessi, sono in molti ad essere ammirati dalla sua vitalità, a restare sbalorditi quando scoprono che ha superato il secolo di vita. E lei colleziona elogi e complimenti.

E anche mazzi di fiori: prima delle amiche della palestra, anche il Comune, con la visita della vicesindaco Eleonora Guida, aveva accompagnato con i fiori i propri auguri.

