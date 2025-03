Borgosesia piange Giovanni Galloppini: se n’è andato a 103 anni. Lo storico falegname era uno degli uomini più anziani della Valsesia.

Borgosesia piange Giovanni Galloppini: se n’è andato a 103 anni

Da poche settimane aveva compiuto 103 anni. Ora Borgosesia piange Giovanni Galloppini, uno degli uomini più anziani della valle. Il funerale è stato celebrato la scorsa settimana ad Agnona, frazione di cui era originario. Abitava in viale Rimembranze dove ha svolto per decenni la professione di falegname.

Galloppini era nato il 26 gennaio 1922, e in quella data, solo poche settimane fa, aveva festeggiato con la famiglia il compleanno dei 103 anni. Quando era nato, Agnona era ancora un Comune autonomo (lo rimase fino al 1928). Trasferitosi a Borgosesia, era andato ad abitare in viale Rimembranze dove aveva avviato un’attività di falegnameria, portata avanti sino agli anni Novanta, con un laboratorio sotto l’abitazione.

La guerra in Grecia

Gli anni giovanili di Galloppini sono stati segnati dalla Seconda guerra mondiale, conflitto che lo portò lontano da casa dal 1941 al 1945, combattendo nella campagna in Grecia: la mancanza di notizie per un lungo periodo, portò anche a credere fosse rimasto disperso, timori svaniti con il suo ritorno a casa dopo un cammino non privo di difficoltà.

Pochi anni dopo, si sposò con Angela Tamone e dal matrimonio, celebrato nel 1947, sono nate le figlie Bruna e Silvana. Da allora, si è dedicato alla famiglia e al lavoro, una passione che gli ha portato tante soddisfazioni a livello personale. Raggiunta la pensione Galloppini ha iniziato a coltivare le proprie passioni, dal giardinaggio alla lettura, dallo sport ai viaggi. E infine, la fortuna di raggiungere il secolo di vita, e festeggiare altri tre compleanni in buona salute, un evento non così scontato essendo la longevità una prerogativa a larga maggioranza femminile.

