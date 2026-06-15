Borgosesia punta sulla cultura: biblioteca e museo uniti in un unico progetto

A Borgosesia il Comune ha lanciato un unico bando per affidare la gestione unitaria della biblioteca comunale “Resegotti” e del museo di archeologia e paleontologia “Carlo Conti”. Il nuovo appalto partirà l’1 luglio e accompagnerà i due servizi culturali fino alla fine del 2029, con l’obiettivo di creare una rete integrata capace di offrire ai cittadini spazi più moderni, efficienti e vicini alle esigenze del territorio.

Una sola regia per rilanciare la cultura

La scelta dell’amministrazione punta a superare la vecchia frammentazione gestionale, creando una sinergia stabile tra due luoghi simbolo della città. Biblioteca e museo dovranno dialogare tra loro, condividendo strategie, comunicazione e progettualità per offrire un’esperienza culturale più moderna e coordinata.

L’obiettivo non è soltanto mantenere aperti i servizi esistenti, ma trasformarli in un vero polo culturale cittadino. La nuova gestione dovrà infatti valorizzare il patrimonio già presente e renderlo più accessibile, coinvolgente e capace di attirare pubblici diversi, dalle famiglie agli studenti, fino agli appassionati di storia e territorio.

Biblioteca “Resegotti”: spazi più accoglienti e funzionali

La biblioteca di via Sesone continuerà a rappresentare il cuore della promozione della lettura e delle attività didattiche per le scuole, garantendo 33 ore settimanali di apertura. Il bando, però, guarda soprattutto al futuro e chiede un importante intervento di riqualificazione degli ambienti interni.

Tra le priorità indicate compare infatti il rinnovamento dell’area accoglienza e della sala lettura. L’intento è quello di superare la disomogeneità degli arredi accumulati negli ultimi vent’anni e creare spazi più armoniosi, funzionali e piacevoli da vivere, capaci di trasformare la biblioteca in un luogo di incontro e partecipazione.

Gli obiettivi principali del progetto

gestione coordinata di biblioteca e museo

riqualificazione degli spazi della “Resegotti”

potenziamento delle attività culturali e didattiche

sviluppo della comunicazione digitale integrata

maggiore collaborazione con enti scientifici e università

Il museo “Carlo Conti” guarda al territorio

Parallelamente, il museo di archeologia e paleontologia “Carlo Conti” di via Combattenti d’Italia dovrà rafforzare il proprio legame con la Valsesia e con il Monte Fenera. Il museo non sarà soltanto uno spazio espositivo, ma un punto di riferimento per percorsi didattici, naturalistici e iniziative divulgative dedicate al patrimonio locale.

Accanto agli operatori museali, attivi per 15 ore settimanali, avrà un ruolo strategico anche un tecnico archeologo specializzato. Questa figura curerà la programmazione scientifica, i rapporti con università e Soprintendenza e la ricerca di nuovi finanziamenti, contribuendo a rendere il museo sempre più dinamico e inserito nelle reti culturali del territorio.

Comunicazione unica e nuova visione amministrativa

La trasformazione coinvolgerà anche la comunicazione, che sarà gestita in maniera integrata attraverso social network, siti web e strumenti digitali condivisi. L’obiettivo è costruire un racconto unico della cultura cittadina, capace di valorizzare eventi, attività e patrimonio storico in modo coordinato.

La cultura non viene più considerata un semplice costo da amministrare, ma un investimento strategico per il territorio. Un progetto che prova a unire memoria, identità e innovazione in una visione comune per il futuro di Borgosesia.

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