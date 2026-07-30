Camion con cestello si ribalta nel fossato: morto il conducente

Un autotrasportatore di 42 anni residente a Strambino è morto l’altro pomeriggio a Mercenasco, al confine con Candia Canavese, dopo un incidente avvenuto lungo la statale 26. Il camion con cestello che stava conducendo è uscito di strada e si è ribaltato dopo un violento impatto. Inutili i soccorsi: l’uomo è deceduto sul posto.

Un impatto devastante

Il mezzo pesante ha abbandonato la carreggiata, terminando la corsa nel fossato a lato della strada. Durante l’urto ha colpito un muretto di cemento con estrema violenza, perdendo anche una ruota prima del ribaltamento.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Dai primi riscontri emerge che il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, con conseguenze purtroppo fatali. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

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Soccorsi e strada chiusa

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, che hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere del camion. Presenti anche i carabinieri di Strambino e della Radiomobile di Ivrea.

Sono arrivati inoltre i sanitari del 118, l’elisoccorso, gli operatori dell’Anas e il personale dello Spresal. La statale 26 è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Accertamenti sulle cause

Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nei minuti precedenti allo schianto. Tra gli elementi presi in esame c’è anche la possibilità che il conducente sia stato colto da un malore mentre era alla guida. Gli accertamenti proseguiranno per definire con precisione la sequenza dei fatti. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Strambino, dove il 42enne era molto conosciuto.

Foto d’archivio

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