Borgosesia saluta le Suore della Carità: si chiude una lunga storia di servizio

Borgosesia saluterà nel mese di ottobre le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, da anni impegnate nella vita religiosa e sociale della città e della Valsesia. A comunicare la partenza di suor Anna, suor Candida e suor Antonia è stato il parroco don Enzo Sala, rendendo nota la lettera della madre provinciale suor Sabrina Sani.

Alla base della scelta c’è la necessità della congregazione di riorganizzare le proprie comunità. Il numero delle religiose si è progressivamente ridotto, mentre l’età e le condizioni di salute di diverse consorelle rendono sempre più difficile garantire le presenze sul territorio. Una decisione dolorosa che interrompe una lunga esperienza al fianco dei valsesiani.

Dalla parrocchia all’aiuto dei più fragili

L’attività delle suore ha attraversato numerosi ambiti, costruendo negli anni una stretta collaborazione con la parrocchia, la Comunità montana, la Caritas e il Gruppo Missionario. Il loro impegno si è tradotto soprattutto nell’ascolto delle persone in difficoltà e in iniziative concrete rivolte alle fasce più fragili della popolazione.

Tra i progetti destinati a lasciare un segno c’è Agape, struttura nata nel 2010 per offrire prima accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza o alle prese con situazioni di grave disagio. Un’esperienza che rappresenta uno degli esempi più significativi dell’eredità costruita dalle religiose sul territorio.

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Il “grazie” della città il 4 ottobre

Il saluto ufficiale è in programma domenica 4 ottobre, in occasione della tradizionale festa dell’oratorio. La giornata permetterà alla comunità di ritrovarsi attorno alle tre religiose e di esprimere pubblicamente la propria riconoscenza per il servizio svolto nel corso degli anni.

La partenza chiuderà così una presenza che ha accompagnato generazioni di borgosesiani. Suor Anna, suor Candida e suor Antonia lasceranno Borgosesia, ma resteranno le attività sostenute, le relazioni costruite e soprattutto un modello di attenzione verso chi attraversa momenti di difficoltà.

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