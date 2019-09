Borgosesia saluta suor Lorena: aveva fondato Casa Antida. La religiosa si trasferirà nel Lazio.

Lascia Borgosesia suor Lorena Pedron, artefice di Casa Antida, la struttura d’accoglienza per donne (e minori) vittime di violenza aperta in città da quasi dieci anni. Il trasferimento è imminente e la nuova destinazione sarà nel Lazio. Per ringraziare la religiosa di quanto fatto in questi anni a Borgosesia, domenica è stata festeggiata dalla comunità parrocchiale durante la messa celebrata in chiesa parrocchiale.

Impegno Agape

Milanese di nascita e ormai valsesiana d’adozione, suor Lorena svolge il suo servizio nella congregazione delle suore della carità da circa quarant’anni, nei quali si è sempre dedicata agli altri, con un occhio di riguardo verso disabili, donne e minori. Giunta a Borgosesia, nel 2010 ha fondato Agape, una struttura d’accoglienza per donne vittime di violenza che ha sede in via Marconi. Ora proseguirà il suo servizio a Terracina, in provincia di Latina.