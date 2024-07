Borgosesia scommette sui bambini e raddoppia l’asilo nido. La nuova struttura sorgerà accanto alla sede attuale di via Fornace nella primavera del 2026.

Borgosesia scommette sui bambini e raddoppia l’asilo nido

Un nuovo edificio con ventiquattro posti in più per l’asilo nido di Borgosesia. La struttura verrà realizzata accanto alla sede attuale di via Fornace. Vedrà la luce nella primavera del 2026.

L’opportunità arriva grazie a fondi Pnrr. «Siamo riusciti a cogliere “al volo” un avviso pubblico che ci ha permesso di scalare la graduatoria iniziale per i bandi e di ottenere un finanziamento di 576mila euro. – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio – Grazie a questa importante operazione, Borgosesia riuscirà a dare una risposta alle tante domande delle famiglie con bambini piccoli, che ogni anno eccedono tra le 30 e le 40 unità l’attuale disponibilità».

Un edificio di 250 metri quadrati

Il nuovo asilo prevede la costruzione di un edificio di 250 metri quadrati su un’area di proprietà comunale adiacente all’esistente. Il programma prevede l’aggiudicazione dei lavori per il 31 ottobre, e l’opera dovrà essere completata entro il 31 marzo 2026. «Il nuovo edificio avrà caratteristiche moderne in tema di tutela ambientale e risparmio energetico – anticipa il primo cittadino -, e ci consentirà di accogliere 24 bambini in più rispetto alla capienza attuale oggi».

Un investimento di 720mila euro

Il finanziamento statale prevede un cofinanziamento del Comune di 144mila euro, per un investimento totale di 720mila euro: «Sono molto orgoglioso di questa progettualità perché è qualificante per Borgosesia e identifica l’impostazione di lavoro della nostra amministrazione che vuole investire sul futuro – osserva Bonaccio -: nuovi posti all’asilo nido sono un servizio determinante per le famiglie giovani, sono una scelta istituzionale a supporto della natalità.»

«Oggi, molte giovani coppie non mettono al mondo bambini perché non hanno supporti per la gestione dei piccoli: il nostro Comune vuole che queste famiglie sappiano che a Borgosesia le istituzioni sono al loro fianco per dar loro la possibilità di lavorare e gestire serenamente i loro bambini».

