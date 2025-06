Borgosesia, si abbatte il vecchio capannone dei carri di Bettole. La struttura era stata danneggiata dall’alluvione dell’ottobre 2020.

Borgosesia, si abbatte il vecchio capannone dei carri di Bettole

Sono partiti i lavori per demolire il capannone di frazione Bettole a Borgosesia, un tempo utilizzato dal comitato Carnevale per la costruzione dei carri. La struttura, di proprietà comunale, era stata gravemente danneggiata dall’alluvione dell’ottobre 2020 e da allora versava in stato di abbandono, diventando motivo di preoccupazione per i residenti.

Sulla questione intervengono i consiglieri di “Insieme per Borgosesia”, Giovanni Donati e Marco Antoniotti, che ricordano come già nel luglio 2022 avessero presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per segnalare la situazione di degrado e pericolo.

«L’area è molto frequentata da giovani e sportivi, oltre a essere un punto di passaggio per chi si dirige verso la città – spiegano –. Lo stato in cui versava non era certo un bel biglietto da visita. All’epoca l’amministrazione ci aveva assicurato che sarebbe stata avviata una profonda rivisitazione dell’area, valutando anche la demolizione del capannone come da noi suggerito».

Proposte anche per il futuro

Dopo quasi tre anni, finalmente qualcosa si muove. «Sembra iniziato lo svuotamento delle strutture, e speriamo che presto si proceda con lo smantellamento completo, per restituire sicurezza e ordine alla zona» aggiungono i consiglieri.

Non si tratta però solo di demolire, ma anche di guardare avanti. Donati e Antoniotti rilanciano le proposte già avanzate in passato: «Abbiamo suggerito di realizzare, nella parte non esondabile, un’area camper a servizio del vicino parco e un’area verde attrezzata. Sarebbero interventi in grado di portare vantaggi concreti e sviluppo non solo a Bettole, ma a tutta Borgosesia. Inoltre, abbiamo proposto di creare un ostello in parte dell’ex asilo della frazione, dove in passato avevamo già ospitato i ricercatori dell’Università di Ginevra durante gli scavi sul Monte Fenera».

L’auspicio dei consiglieri è che l’amministrazione comunale tenga conto di queste idee, per dare nuova vita a un’area tanto cara ai residenti.

