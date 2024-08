Borgosesia, tornano le lastre di pietra sul ponte di Agnona. E’ iniziata la seconda fase dell’intervento di restauro dello storico manufatto.

Sta tornando alla sua estetica originale il ponte di Agnona. La scorsa settimana è iniziata la ripavimentazione, che prevede la ricollocazione di pietre e lastre del fondo originale che erano state tolte in apertura di cantiere per provvedere alla pulizia. L’azienda incaricata ha posato le prime lastre centrali, e nei prossimi giorni completerà l’intervento. E’ questa la seconda fase dei lavori, avviati a inizio luglio, dopo la sistemazione dei sottoservizi e la posa dei tubi per la fibra ottica.

I lavori sull’esterno del ponte

Una volta ripristinata la pavimentazione, i lavori passeranno all’esterno del ponte. Questa fase (affidata a tecnici di edilizia acrobatica) riguarderà la pulizia delle pareti e la sostituzione dell’illuminazione. Il transito sul ponte resterà sempre chiuso anche ai pedoni in quanto la ditta dovrà occupare il passaggio con i mezzi per consentire le calate dei tecnici.

