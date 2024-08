Il ponte di Agnona resta in attesa delle sue pietre originarie. I blocchi erano stati prelevati all’inizio dei lavori per ripulirli e farli tornare al colore originario.

Il ponte di Agnona attende di tornare come era in origine. Non è infatti ancora iniziata la ripavimentazione del fondo, intervento che rappresenta la seconda fase dei lavori attualmente in corso. Dovranno essere ricollocate le pietre e le lastre del fondo originale che erano state tolte in apertura di cantiere per provvedere alla pulizia.

A questo punto, essendo entrati nella settimana di Ferragosto, l’operazione dovrebbe iniziare almeno la prossima settimana. Il transito resta sempre chiuso anche ai pedoni.

Completata la rete dei sottoservizi

Il restauro conservativo dell’antico passaggio è stato avviato a inizio luglio e, dopo la rimozione delle pietre, l’area di cantiere è passata sotto la competenza dell’azienda che si occupa della rete gas, e che ha completato in settimana i nuovi sottoservizi. Si è proceduto anche alla posa dei tubi per la fibra ottica. Una volta ripristinata la pavimentazione, i lavori passeranno all’esterno del ponte. Questa fase (affidata a tecnici di Edilizia Acrobatica) riguarderà la pulizia delle pareti e la sostituzione dell’illuminazione.

