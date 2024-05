Borgosesia, un’altra transenna abbattuta in piazza Cavour. Gli operai del Comune hanno collocato protezioni provvisorie in attesa di sostituire la struttura metallica.

Borgosesia, un’altra transenna abbattuta in piazza Cavour

Non c’è pace per le transenne di piazza Cavour. A poche settimane da un altro episodio analogo, un’altra struttura di protezione è stata abbattuta da un veicolo in transito. Se nel caso di metà marzo un autoarticolato aveva divelto due transenne sul lato tra via Vittorio Veneto e viale Fassò, questa volta è accaduto sulla parte opposta della piazza, all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Duca d’Aosta.

Gli operai del Comune hanno sistemato le bande biancorosse in attesa della sostituzione.

Strutture danneggiate più volte

In realtà, anche in passato le transenne che circondano la rotatoria sono state “vittime” del passaggio di mezzi pesanti. Per esempio, nel novembre del 2022 un autoarticolato riuscì nell’impresa di demolire le transenne di due rotatorie durante un unico transito attraverso il centro cittadino.

