Il borgosesiano Francesco Carrera sbriciola il record della Biella-Oropa

Francesco Carrera è il nuovo re della Biella-Oropa. Nella storica corsa podistica in salita, giunta alla 50ma edizione, l’atleta borgosesiano ha tagliato il traguardo del Santuario in 45 minuti e 56 secondi, abbattendo di quasi un minuto il precedente record di Michele Fontana (46’53” nel 2023).

Sabato 26 luglio, 235 runner hanno preso il via dal centro di Biella per affrontare i 12,2 chilometri di salita fino a Oropa, lungo uno dei percorsi più iconici del panorama podistico piemontese. L’organizzazione è stata curata dal Gac Pettinengo.

E’ insegnante di educazione fisica

Carrera, tesserato per l’Atletica Casone Noceto e professore di educazione fisica, ha imposto il proprio ritmo fin dai primi metri, staccando progressivamente tutti gli avversari, specialmente nelle rampe finali verso il santuario. Il suo vantaggio al traguardo è stato netto: quattro minuti pieni sul secondo classificato, Lorenzo Barbieri (Vca Milano, 49’51”). Terzo gradino del podio per Fabio Antonio Giudici (Atletica Rovellasca) in 52’16”.

Ai piedi del podio anche Christian Agnolin (Gac Pettinengo, 52’16”) e Francesco Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia, 53’16”).

La gara femminile

Al femminile trionfa Sofia Cafasso del Cus Torino in 57’17”. Sul podio anche Aimee Sarah L’Epee (Atletica Roata, 58’25”) e Iris Baretto (Atletica Saluzzo, 59’55”).

I valsesiani in evidenza

Tra i migliori valsesiani spicca il 10° posto di Luca Mazzone (Atletica Valsesia, 55’14”). Bene anche:

Nicola Vaiana (Fulgor Prato Sesia), 16° in 57’52”

Carlo Carollo (GSE Zegna), 19° in 58’26”

Vincent Huiting (GSA Valsesia), 30° in 1h01’06”

Alberto Bagnasacco (Atletica Trivero 2001), 43° in 1h03’00”

La Biella-Oropa si conferma una gara di grande fascino e sempre più “valsesiana”, con atleti del territorio protagonisti anche in una giornata da record.

