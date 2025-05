Carlo Robiglio al posto di Gianni Filippa alla guida degli industriali. Cambio della guardia al vertice dell’organizzazione, il valsesiano passa il testimone.

Carlo Robiglio è stato designato alla presidenza di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il quadriennio 2025-2029. Succede al valsesiano Gianni Filippa, che aveva guidato l’organizzazione imprenditoriale per due mandati. Lo ha stabilito il consiglio generale di Cnvv, anche se la nomina dovrà essere ratificata dalla prossima assemblea annuale, in programma il 6 giugno a Novara, che avrà come ospiti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Ex presidente dei giovani imprenditori

Robiglio, classe 1963, è fondatore, presidente e Ceo della holding Ebano – società Benefit. Dopo gli studi in Giurisprudenza ha creato, nel 1992, la società editrice Interlinea, caratterizzata da una forte impronta culturale e di attenzione al territorio, implementando negli anni l’attività editoriale con aziende specializzate in formazione innovativa, comunicazione e digital economy.

Da sempre impegnato nell’ambito della rappresentanza confindustriale, Robiglio è stato nel corso degli anni presidente dei Giovani Imprenditori e poi della Piccola Industria sia dell’Associazione Industriali di Novara sia di Confindustria Piemonte per diventare presidente di Piccola Industria di Confindustria e vicepresidente nazionale di Confindustria dal 2017 al 2021.

Da maggio 2016 ad aprile 2022 è stato nel Consiglio di amministrazione del Gruppo Il Sole 24 Ore, con la carica di presidente durante parte del primo mandato e poi di vicepresidente. Dal 2017 è rappresentante per il Piemonte orientale dell’American Chamber of Commerce in Italy e nel 2019 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

