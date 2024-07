Centinaia di persone alla tombola benefica della Croce rossa. Dopo il rinvio di tre settimane fa, l’iniziativa benefica è stata ospitata sotto il tendone delle feste.

Una tombola per sostenere la Croce rossa nelle sue attività socio-assistenziali. Dopo il rinvio di tre settimane fa (quando un nubifragio costrinse a sospendere in tutta fretta l’evento previsto in piazza Mazzini quando i partecipanti erano già seduti ai tavoli), l’iniziativa benefica si è potuta svolgere regolarmente la scorsa domenica pomeriggio.

Questa volta al coperto, sotto il tendone allestito per ospitare le feste nel piazzale davanti al palazzetto dello sport di via Marconi. E ancora, centinaia di persone hanno raccolto l’invito per partecipare alla tombola. Hanno dato una mano alla Croce Rossa cercando di portarsi a casa uno dei premi in palio.

Tanti premi per tombola e tombolissima

Con i bambini chiamati a estrarre i numeri, e i volontari Cri ad aggiornare il tabellone degli estratti, verificare le cartelle, consegnare i premi, sono stati completati tre giri di tombola, con omaggi per terno, quaterna, cinquina e tombola, e una “tombolissima” senza vincitori intermedi, ma solamente il premio finale abbinato alla tombola. Il montepremi è stato garantito dalla partecipazione di diversi commercianti, ditte e privati.

L’intero incasso verrà utilizzato per la realizzazione delle attività socio assistenziali del comitato cittadino della Cri. La tombola benefica è stata promossa dallo stesso comitato Croce Rossa insieme a “Sunrise, musica & cultura”, con la collaborazione di Rotaract Valsesia e del Comune di Borgosesia.

