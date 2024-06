Grandinata su Borgosesia rovina la tombola della Croce rossa. VIDEO

Grandinata su Borgosesia rovina la tombola della Croce rossa. I tavoli erano già pronti in piazza, poi è arrivato il diluvio. Colpita dal maltempo tutta la zona.

Grandinata su Borgosesia rovina la tombola della Croce rossa

Tutto era già pronto in piazza Mazzini a Borgosesia per la tombola benefica organizzata dalla Croce rossa cittadina. Ma improvvisamente è arrivato il finimondo: vento, pioggia e grandine hanno rovesciato tavoli e buttato tutto all’aria, costringendo i volontari a mettere di corsa in salvo le attrezzature.

Era un’iniziativa promossa dalla Cri assieme al Rotaract Valsesia e dal Comune, assieme all’associazione “Sunrise musica & cultura”. L’idea era quella di una grande tombola che animasse il pomeriggio, e il cui ricavato andava al comitato della Croce rossa. Niente da fare.

Maltempo in tutta la zona

Ovviamente Borgosesia non è stato l’unico centro colpito dal maltempo. Acquazzoni e grandinate sparse sono distribuite un po’ ovunque in zona, ma anche nel resto del Piemonte, con particolare violenza nel basso Alessandrino.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook