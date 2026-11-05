Borgosesia, il Centro per l’impiego cambia casa: da lunedì nell’ex ospedale

Da lunedì 9 novembre il Centro per l’impiego di Borgosesia accoglierà gli utenti nella nuova sede di piazzale Lora 1, all’interno dell’ex ospedale cittadino. Si conclude così il trasferimento degli uffici dalla precedente sede di viale Varallo 35, nell’ambito di un progetto di recupero degli spazi pubblici che punta a concentrare nello stesso edificio diversi servizi rivolti alla popolazione.

A comunicare la novità è Agenzia Piemonte lavoro, che ha ufficializzato le date del trasferimento e le modalità di accesso ai nuovi locali. Per chi deve rivolgersi agli sportelli cambia soltanto l’indirizzo, mentre rimangono invariati gli orari di apertura. Il servizio continuerà a essere un riferimento per chi cerca un’occupazione e per le aziende che necessitano di personale o assistenza.

Tre giorni di chiusura per completare il trasloco

Il passaggio alla nuova sede richiede alcuni giorni per il trasferimento delle attrezzature e la sistemazione degli uffici. La precedente struttura di viale Varallo ha cessato l’attività martedì 3 novembre e gli sportelli rimangono chiusi al pubblico dal 4 al 6 novembre, per consentire il completamento delle operazioni e preparare l’apertura nei nuovi locali.

Durante questo periodo, tuttavia, i cittadini non rimarranno senza assistenza. I servizi continueranno a essere garantiti da remoto, attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia. Da lunedì 9 novembre sarà invece possibile tornare negli uffici, questa volta in piazzale Lora, seguendo le consuete modalità di accesso e prenotazione degli appuntamenti.

L’ex ospedale diventa sempre più un polo di servizi

Il trasferimento rappresenta anche un nuovo passo nel percorso di riqualificazione dell’ex ospedale di Borgosesia. L’edificio ospita già gli uffici dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate, assumendo progressivamente la funzione di centro di servizi pubblici per la città e per l’intero territorio valsesiano. Una destinazione che l’amministrazione comunale aveva indicato tra gli obiettivi del progetto di recupero.

Già alcuni mesi fa il Comune aveva illustrato gli investimenti programmati grazie a contributi pubblici per circa 1,7 milioni di euro complessivi. Tra questi figuravano 800mila euro di finanziamento regionale nell’ambito del Pnrr, destinati alla realizzazione del nuovo Centro per l’impiego. L’apertura degli uffici costituisce quindi un passaggio concreto del progetto di valorizzazione dell’immobile.

Orari invariati, ecco come contattare gli uffici

Il Centro per l’impiego manterrà gli orari già conosciuti dagli utenti. Dal lunedì al giovedì sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, mentre il venerdì il servizio sarà disponibile dalle 8.30 alle 13. Restano quindi confermate le fasce mattutine e pomeridiane per informazioni, appuntamenti e attività dedicate al mondo del lavoro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it oppure telefonare al numero 011 0876000. Gli appuntamenti possono essere prenotati anche online, utilizzando l’Area lavoro della piattaforma regionale Piemonte Tu. Ulteriori informazioni sul trasferimento sono disponibili sul sito ufficiale di Agenzia Piemonte lavoro.

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