Ciclista infortunato alla GranBorgosesia: portato al pronto soccorso. Tanti appassionati lungo il percorso, disagi alla viabilità per le strade chiuse.

Ciclista infortunato alla GranBorgosesia: portato al pronto soccorso

Uno dei concorrenti che partecipano alla GranBorgosesia di ciclismo è finito al pronto soccorso per un infortunio. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto: se si tratti di un’uscita di strada o di qualche altro problema. Sta di fatto che l’atleta è stato soccorso dai sanitari nelo spiazzo sotto la chiesa di Sant’Anna e successivamente caricato su una delle tante ambulanze di servizio e portato in ospedale.

Tanti spettatori, disagi alla viabilità

La gara ciclistica è quest’anno alla sua seconda edizione, è inserita nel calendario Granfondo e percorre due itinerari, uno di 103 chilometri, l’altro di 90 chilometri. Tutti fra Borgosesia, Varallo, la parte bassa della Valsessera e il lago d’Orta. Numerosi gli spettatori appassionati di ciclismo che sono sul percorso per vedere sfilare i concorrenti.

Le strade chiuse in concomitanza con la giornata festiva e l’afflusso di turisti provoca però una serie di disagi e di rallentamenti alla viabilità lungo il percorso.

Partenze e arrivi sono a Borgosesia, centro focale della competizione. Numerosi anche gli eventi collaterali organizzati dalle associazioni per arricchire la gara sportiva.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook