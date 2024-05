Domenica torna il “Gran Borgosesia”: tante iniziative in città. Fine settimana speciale a Borgosesia per gli amanti del ciclismo ma non solo. Domenica la gara per le due ruote ma da oggi tanti appuntamenti per tutti.

Domenica torna il “Gran Borgosesia”: tante iniziative in città nel fine settimana

C’è grande attesa a Borgosesia per il ritorno in città della Gran Fondo “Gran Borgosesia” che si correrà domenica 26 maggio, con partenza e arrivo in città. L’evento si inserisce in un ricco weekend, che si apre oggi, venerdì 24 maggio con una serata di festa nell’area parcheggio del Pala Loro Piana e si chiude domenica con la premiazione dei ciclisti.

I festeggiamenti a partire da oggi

La festa inizierà venerdì 24 maggio, con una serata nella tensostruttura allestita nel parcheggio prospiciente il Pala Loro Piana organizzata da diversi Rioni del Carnevale: Cravo, Fornace, Montrigone e i Mola Mai: «Apriamo il weekend con una serata conviviale – commenta l'Assessore agli Eventi, Marco Buonamici – per "scaldare i motori" in vista dei tre giorni importanti che ci attendono: durante la serata, saranno protagonisti il cibo, la birra e la musica, come nella migliore tradizione dei Rioni del Carnevale. Il giorno dopo si aprirà il "Village" legato alla Gran Fondo, nell'area esterna del Pala Loro Piana, con tanti eventi collaterali, e la sera si potrà ancora cenare, infine domenica si terrà la gara, poi alle 12,30 alla tensostruttura del Village ci sarà il "Pasta Party" e quindi, dalle 14, le premiazioni».

Cosa si farà domani

Sabato 25 maggio, oltre al Village nel parcheggio Pala Loro Piana, anche in Piazza Mazzini verranno proposte tante iniziative: dalle 15 alle 19, in collaborazione con l’Associazione “Valsesia Electric Green”, “Tutti in sella”, con percorsi di prova con moto elettriche per adulti e ragazzi e poi una proposta per i bimbi, che con le loro biciclette potranno cimentarsi in un percorso ad ostacoli, al termine del quale otterranno “l’attestato del ciclista”. Sarà inoltre possibile partecipare ad una lezione di “Imparando divertendosi”, per apprendere l’educazione stradale.

Appuntamento speciale di domenica

Domenica 26 maggio sarà il grande giorno della Granfondo “Gran Borgosesia”, con partenza alle 8,30 in Via Vittorio Veneto: «Quest’anno abbiamo numerosissime iscrizioni – spiega Paolo Urban, Assessore allo Sport – con ciclisti da tutta Italia e anche dall’estero. La gara si articolerà su due percorsi: Granfondo e Mediofondo, che procederanno sullo stesso tracciato per poi dividersi nell’ultimo tratto ed arrivare, infine, entrambe a Borgosesia. Ringrazio gli organizzatori ed i partecipanti: noi abbiamo fatto del nostro meglio per far loro godere tutta la bellezza dei nostri paesaggi ed il calore della nostra accoglienza».

Quale sarà il percorso

Il percorso di gara avrà partenza ed arrivo nel centro di Borgosesia: dopo la partenza, primo anello attraverso i centri di Guardella, Crevacuore, Ailoche, per poi arrivare a Viera, Coggiola e Pray. Da qui, il percorso procederà verso sud-est, attraversando Serravalle, Vintebbio, Prato Sesia e Grignasco. Seguirà poi un secondo anello, che in parte costeggerà il Lago d’Orta, passando dalla Cremosina, Passo della Colma, Varallo. I ciclisti proseguiranno poi fino a Quarona, dove i due percorsi si separeranno: il medio proseguirà direttamente fino a Borgosesia, mentre il lungo affronterà la salita fino a Cavaglia Breia, per discendere da Cellio ed arrivare poi a Borgosesia anch’esso.

«Ringrazio gli Assessori Buonamici e Urban per aver organizzato questi eventi così attrattivi ed invito i borgosesiani a vivere appieno queste giornate di sport e di festa – commenta il sindaco, Fabrizio Bonaccio – ed a partecipare anche al suggestivo e significativo evento delle 9 del mattino, l’inaugurazione del Piazzale Bersaglieri d’Italia, in memoria del Mag. Giuseppe La Rosa M.O.V.M., a cui parteciperà la Fanfara in congedo di Asti. Sono felice di vedere tanta gente in centro città nei fine settimana: la città è viva se i suoi cittadini la amano e la animano, partecipando agli eventi e divertendosi insieme».

