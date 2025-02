Commercianti in maschera e seconda sfilata: a Borgo un weekend di festa. Sabato c’è “Oggi mi vesto come mi pare”, domenica carri e mascherate saranno di nuovo protagonisti.

Il carnevale di Borgosesia entra in un intenso fine settimana, con un programma ricco e variegato per tutti gli appassionati. Nella giornata di oggi, sabato 22 febbraio, torna l’iniziativa “Oggi mi vesto come mi pare”. Commercianti, baristi e ristoratori sono invitati a travestirsi per accogliere la clientela e partecipare a un contest che premierà i migliori costumi.

Ascom propone invece la gara “Vetrine a tema carnevalesco”. Il programma della giornata prevede dalle 16 in piazza Mazzini attrazioni con sbandieratori, musici, mimi, giochi gonfiabili, scultore di palloncini, truccabimbi, e un minipark per i più piccoli. Spazio poi agli “Aperitivi in musica in maschera” in alcuni bar, poi cene in maschera. Conclusione in tema con il veglione mascherato al centro Pro loco con la musica della band “I Bandhita”, seguita da dj Bellafà.

Domani seconda sfilata

Nella giornata di domani carri e mascherate torneranno sul circuito tra la piazza e le vie limitrofe a regalare sorrisi e allegria. L’ingresso è libero, e sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria per sostenere il carnevale.

Sarà la seconda uscita per i rioni che si contendono Palio e minipalio. Per il primo, riservato ai costruttori dei carri, sono in gara Bettole con “Non ci resta più un cavolo”, Cravo con “Re-involution. La natura si ribella”, Fornace con “Libertà”, Mola Mai con “Vola via”, Montrigone con “Boom! La guerra dei colori”, Valbusaga con “Hostaria Ultima Cena”. Nel campo delle mascherate a piedi, a contendersi il minipalio sono Agnona con “Intelligenza artificiale e speranza del cuore”, E.le.Menti dal Borg con “I’m migrazione”, Tiratardi con “Lavoriamo per la tradizione”. Nella piazzetta di via Combattenti sarà a disposizione dei più piccoli “Il parco dei bambini” con animazioni e giostre.

Durante le sfilate sarà ancora possibile sostenere l’associazione Lilt sia con l’iniziativa “Una mimosa per la prevenzione” acquistando il fiore, che con “Sventola la Bandiera, addobba ‘l Bôrg” comprando la riproduzione della storica bandiera del carnevale.

