La Croce rossa di Borgosesia ha premiato i volontari fedeli

Ci sono quelli che hanno appena finito il nuovo corso di formazione e stanno per entrare in servizio, e quelli che in servizio ci sono da 35 anni. La famiglia della Croce rossa di Borgosesia è grande, e si è ritrovata anche quest’anno in occasione della Festa degli auguri di Natale, ospitata lo scorso sabato pomeriggio al salone Sterna di Quarona. Come di consueto, l’appuntamento è stato l’occasione per consegnare i tre “Premi della bontà” intitolati alla ex presidente e fondatrice Elena Loro Piana. Ma anche per premiare i volontari che hanno tagliato traguardi significativi nel loro impegno con la Croce rossa.

Di per sé, la Croce rossa nazionale prevede il riconoscimento per i 15, 25, 35 e 50 anni di anzianità maturata. Ma il comitato di Borgosesia ha deciso di premiare anche coloro che sono all’opera da 5, 10, 20 e 30 anni. Una sorta di riconoscimento “interno” che vuole rendere merito all’impegno.

I volontari premiati

Ecco l’elenco di coloro che sabato hanno ricevuto i premi.

Volontari da 5 anni: Marco Bovolenta, Paolo Canuto, Carla Corte, Anna Curri, Dina Debernardi, Federico Forte, Graziano Francescato, Andrea Frigerio, Rosalia Maria Mauri, Adriana Mazzia, Massimo Melis, Sandra Moretti, Raffaella Paganotti, Francesca Rotti Pirotti, Marco Esteban Shuan Gomez.

Volontari da 10 anni: Ilaria Alessi, Maria Bellotti, Daniela Bianchi, Simona Bruni, Claudia Caccia, Elisa Calligaro, Valentina Capizzi, Paola Carbone, Monica Carli, Roberta Colombo, Laura Costa, Stefania Della Valle, Chiara Ferrero, Federica Gallo, Matteo Giordano, Alessandra Lazzarini, Lorenzo Longhetti, Federica Pagano, Maria Pizzuto, Roberto Santucci, Silvana Trezzi.

Volontari da 15 anni: Alessandro Barone, Sabrina Bassi, Daniela Bosetti, Nadia Callegari, Laura Casadio, Andrea Cavallaro, Monica Cerri, Paola Chiaravalli, Stefano Colombo.

Volontari da 20 anni: Paola Albertini, Gianluca Bagnati, Monica Barbaglia, Maurizio Bellone, Michela Borsotti, Mauro Cattaneo, Enrico Ferraris, Patrizia Grassi, Claudio Guidetti, Alessia Lupi.

Volontari da 25 anni: Barbara Botta, Roberta Ceruti Rigozzo, Dante Di Luccio, Mauro Scorza, Cristina Viviani.

Volontari da 30 anni: Marco Avondo, Giovanni Baccarlino, Alberto Garbaccio Gili, Silvia Iseni, Jocelyne Minne.

Volontari da 35 anni: Simona Berteletti, Carlo Invernizzi.

I preimi della bontà

Come accennato, sabato è stato anche il giorno della consegna dei “Premi della bontà” Loro Piana, con la famiglia sul palco ad accogliere i tre soggetti che sono stati giudicati meritevoli del riconoscimento. I premi sono andati a Maria Grazia Vercelletto, già insegnante di educazione fisica che ora si occupa della ginnastica degli ospiti in casa di riposo; a Najat El Mataoui, volontaria al circolo Acli di Aranco; e alla classe terza del corso di operatore del benessere e acconciatura del Centro di formazione Enaip Borgosesia i cui allievi prestano servizio per le ospiti di Sant’Anna.

Soggetti molti diversi per età e per esperienze, ma accomunati dall’impegno di fare qualche cosa di utile per il prossimo; dalla volontà di utilizzare un po’ del proprio tempo a beneficio della collettività.

Da ricordare che i “Premi della bontà” sono stati istituiti nel 2015 dalla Croce rossa di Borgosesia, su finanziamento delle famiglie di Sergio, Pier Luigi e Lucia Loro Piana, per ricordare Elena Nathan Loro Piana che del comitato è stata una delle fondatrici, insieme ad Anna Moro, nonché presidente per più di vent’anni.

Le foto sono di Carlo Pozzoni – Nordcap Studio

