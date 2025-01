Due vincite da 100mila euro in pochi mesi: è ad Aranco la ricevitoria fortunata. Qui è stato venduto il biglietto estratto alla Lotteria Italia.

Due vincite da 100mila euro in pochi mesi: è ad Aranco la ricevitoria fortunata

In città è scattata la caccia al fortunato vincitore di uno dei premi di seconda fascia della Lotteria Italia: 100mila euro. Il biglietto è stato acquistato nella tabaccheria di corso Vercelli, ad Aranco.

La bella sorpresa è arrivata la notte dell’Epifania, al momento dell’estrazione della maggiore lotteria nazionale, durante la trasmissione “Affari tuoi”. La notizia si è diffusa in poche ore, e ovviamente a Borgosesia, in molti si sono domandati non solo chi fosse il fortunato o la fortunata ma anche l’esercizio commerciale in cui è stato venduto il biglietto da 100mila euro.

Lotteria Italia però dà la conferma: è la tabaccheria di corso Vercelli 24 ad essere la fortunata. Nella ricevitoria di Aranco qualcuno ha acquistato il ticket E 322777.

Il secondo “100mila” in pochi mesi

«Sinceramente non me lo aspettavo proprio – racconta il titolare Sergio Imazio -. Mai avrei immaginato una cosa del genere. Sono senza parole…» In effetti è la prima volta che un ticket fortunato di Lotteria Italia viene staccato nel negozio borgosesiano. «Non ricordo un altro caso. Però ultimamente abbiamo registrato una vincita altrettanto considerevole: a luglio, con il gioco Million Day, una persona ha vinto nel nostro esercizio altri 100mila euro. Che aggiungere?»

Massimo riserbo sul vincitore o la vincitrice del montepremi di Lotteria Italia, la cui identità non è nota neppure al tabaccaio. «Fino ad ora nessuno è venuto in negozio a presentare il ticket e a riferirmi di essere il vincitore. Speriamo che il fortunato o la fortunata abbia tenuto il biglietto – ironizza il commerciante -. Vedremo prossimamente…»

Altri premi in zona

Da segnalare che altri due tra questi premi da 100mila euro sono “caduti” in zona: si tratta del numero I 336915 venduto a Ivrea e del B 475642 Omegna. Un premio di quarta categoria da 18mila euro è finito a Oleggio, nel Novarese, e un altro a Cigliano, il numero L 258958.

