L’elicottero di Borgosesia soccorre un 22enne in arresto cardiaco. Il giovane trasportato con codice rosso all’ospedale “Maggiore” di Novara.

L’elicottero di Borgosesia soccorre un 22enne in arresto cardiaco

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile, a Vignarello, una frazione di Tornaco, nel Novarese. Qui un giovane di appena di 22 anni è stato colto da un arresto cardiaco e si è tenuto per la sua vita. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, nelle vicinanze di via Barbavara.

I primi soccorsi sono stati prestati da un medico già presente sul posto, che però non ha potuto utilizzare il defibrillatore a causa di un malfunzionamento dell’apparecchio. Nel frattempo è stato attivato il sistema di emergenza del 118, con l’intervento dell’elisoccorso decollato da Borgosesia, atterrato poco distante.

LEGGI ANCHE: Lotta contro il tempo: l’elicottero di Borgosesia “salva” un trapianto di cuore

Lunghe procedure di rianimazione

Le operazioni di rianimazione si sono protratte a lungo e hanno incluso anche la somministrazione di farmaci salvavita. Una volta stabilizzato, il giovane è stato caricato sull’elicottero e trasferito alla base di Novara, in via Generali, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza.

Da lì il trasporto in codice rosso all’ospedale “Maggiore della Carità”, dove il 22enne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravi, ma i medici mantengono un cauto ottimismo sull’evoluzione del quadro clinico.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook